Zapata’yı Genoa kapıyor

32 yaşındaki Zapata, Kolombiya Milli Takımı ile 56 maça çıktı. Zapata, Milan'da ise 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 golle de skor katkısı yaptı.



GÖZLER KAP'TA

Başkan Ali Koç'un "10 gün içinde 3-4 önemli transferi bitireceğiz" açıklaması gözleri KAP'a çevirdi. Ancak Koç'un müjdesi, taraftarları çok da mutlu etmedi. İşte sosyal medyadaki bazı mesajlar: # 10 12 gün için de 3 4 tane transfer biter dedi yani kampa yetişmiyor... # 3 4 dediyse o 2 olur Allahyar ile Emre geçmiş olsun... # Bu takımın 10 transfere ihtiyacı var... # 3-4 gün içinde 10-12 transfer açıklayacağız, dedi. Daha ne istiyorsunuz?