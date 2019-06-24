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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Zapata’yı Genoa kapıyor

Zapata’yı Genoa kapıyor

Stoper adayları arasında yer alan Cristian Zapata, Genoa yolunda. Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile sözleşmesi biten Kolombiyalı savunmacı Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere...

32 yaşındaki Zapata, Kolombiya ile 56 maça çıktı. Zapata, Milan'da ise 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 golle de skor katkısı yaptı.

GÖZLER KAP'TA
Başkan 'un "10 gün içinde 3-4 önemli transferi bitireceğiz" açıklaması gözleri KAP'a çevirdi. Ancak Koç'un müjdesi, taraftarları çok da mutlu etmedi. İşte sosyal medyadaki bazı mesajlar: # 10 12 gün için de 3 4 tane biter dedi yani kampa yetişmiyor... # 3 4 dediyse o 2 olur Allahyar ile Emre geçmiş olsun... # Bu takımın 10 transfere ihtiyacı var... # 3-4 gün içinde 10-12 transfer açıklayacağız, dedi. Daha ne istiyorsunuz?

  1. 24.6.2019
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