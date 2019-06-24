Zapata’yı Genoa kapıyor
Stoper adayları arasında yer alan Cristian Zapata, Genoa yolunda. Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile sözleşmesi biten Kolombiyalı savunmacı Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere...
32 yaşındaki Zapata, Kolombiya Milli Takımı ile 56 maça çıktı. Zapata, Milan'da ise 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 golle de skor katkısı yaptı.
GÖZLER KAP'TA
Başkan Ali Koç'un "10 gün içinde 3-4 önemli transferi bitireceğiz" açıklaması gözleri KAP'a çevirdi. Ancak Koç'un müjdesi, taraftarları çok da mutlu etmedi. İşte sosyal medyadaki bazı mesajlar: # 10 12 gün için de 3 4 tane transfer biter dedi yani kampa yetişmiyor... # 3 4 dediyse o 2 olur Allahyar ile Emre geçmiş olsun... # Bu takımın 10 transfere ihtiyacı var... # 3-4 gün içinde 10-12 transfer açıklayacağız, dedi. Daha ne istiyorsunuz?
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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