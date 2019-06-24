Potada toplantı haftaya
Şampiyonluğu A. Efes'e kaptıran F.Bahçe Beko'nun baş antrenörü Zeljko Obradovic, kısa süreli bir tatile çıktı.
Şampiyonluğu A. Efes'e kaptıran F.Bahçe Beko'nun baş antrenörü Zeljko Obradovic, kısa süreli bir tatile çıktı. Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi beklenen Sırp koçun, Genel Menajer Gherardini ile birlikte transfer çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde şubenin bütçesinin aynı şekilde devam edeceğini belirtmişti.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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