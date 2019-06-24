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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Potada toplantı haftaya

Potada toplantı haftaya

Şampiyonluğu A. Efes'e kaptıran F.Bahçe Beko'nun baş antrenörü , kısa süreli bir tatile çıktı.

Şampiyonluğu A. Efes'e kaptıran F.Bahçe Beko'nun baş antrenörü , kısa süreli bir tatile çıktı. Gelecek hafta 'a gelmesi beklenen Sırp koçun, Genel Menajer Gherardini ile birlikte transfer çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Başkan , geçtiğimiz günlerde şubenin bütçesinin aynı şekilde devam edeceğini belirtmişti.

  1. 24.6.2019
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