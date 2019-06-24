‘Hayalim Devler Ligi’

Sezon başında Al-Nassr'a satılan Giuliano, hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi. Brezilya basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız, "Avrupa'nın büyük bir takımında forma giymek için hala yaşım var. Yaşayamadığım tek hayal Şampiyonlar Ligi" dedi.