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24 Haziran 2019, Pazartesi
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‘Hayalim Devler Ligi’

‘Hayalim Devler Ligi’

Sezon başında Al-Nassr'a satılan Giuliano, hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Sezon başında Al-Nassr'a satılan Giuliano, hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi. basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız, "Avrupa'nın büyük bir takımında forma giymek için hala yaşım var. Yaşayamadığım tek hayal Şampiyonlar Ligi" dedi.

  1. 24.6.2019
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