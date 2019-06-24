Fenerbahçe'ye Renato Sanches iddiası
Fenerbahçe'ye flaş bir transfer iddiası geldi. Orta saha için son iddia Almanya'dan geldi. Bayern Münih'te istediği şansı bulamayan Renato Sanches'le PSG ve Benfica ile birlikte Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi.
- 24.6.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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