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24 Haziran 2019, Pazartesi
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'ye Renato Sanches iddiası

Fenerbahçe'ye Renato Sanches iddiası

'ye flaş bir iddiası geldi. Orta saha için son iddia 'dan geldi. 'te istediği şansı bulamayan Renato Sanches'le ve ile birlikte Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi.

21 yaşındaki Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından artık Bayern'de oynamayacağını ve yeni bir macera için hazır olduğunu paylaştı. 'nin için diğer takımların bir adım önünde olduğu bildirildi.

  1. 24.6.2019
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