Fenerbahçe'nin gündemindeki Kruse hâlâ poker masasında
Fenerbahçe'nin 3 yıllığına anlaşma sağladığı belirtilen Max Kruse hala poker oynuyor... Las Vegas'taki Dünya Poker şampiyonasına katılan 31 yaşındaki Alman forvet, 14 saatlik bir maratonun ardından James Becker'e yenilmekten kurtulamadı.
Las Vegas'taki Dünya Poker şampiyonasına katılan 31 yaşındaki Alman forvet, 14 saatlik bir maratonun ardından James Becker'e yenilmekten kurtulamadı. Kruse'nin masadan 14 saat boyunca kalkmadan oynadığı ama yenilgiyi kabul ettiği bildirildi.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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