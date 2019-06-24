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24 Haziran 2019, Pazartesi
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'nin gündemindeki Kruse hâlâ poker masasında

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kruse hâlâ poker masasında

'nin 3 yıllığına anlaşma sağladığı belirtilen Max Kruse hala poker oynuyor... 'taki şampiyonasına katılan 31 yaşındaki Alman forvet, 14 saatlik bir maratonun ardından 'e yenilmekten kurtulamadı.

'taki şampiyonasına katılan 31 yaşındaki Alman forvet, 14 saatlik bir maratonun ardından 'e yenilmekten kurtulamadı. Kruse'nin masadan 14 saat boyunca kalkmadan oynadığı ama yenilgiyi kabul ettiği bildirildi.

  1. 24.6.2019
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