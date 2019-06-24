Fenerbahçe'nin gündemindeki Kruse hâlâ poker masasında

Las Vegas'taki Dünya Poker şampiyonasına katılan 31 yaşındaki Alman forvet, 14 saatlik bir maratonun ardından James Becker'e yenilmekten kurtulamadı. Kruse'nin masadan 14 saat boyunca kalkmadan oynadığı ama yenilgiyi kabul ettiği bildirildi.