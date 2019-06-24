Fenerbahçe'nin Badelj ısrarı

Lazio'nun Hırvat ön libero için 7 milyon euro istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin, tecrübeli ismi geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için rakamda indirim yapabileceği de vurgulandı. 30 yaşındaki Badelj geçtiğimiz sezon Lazio'da 26 maçta 1 gol atmıştı.