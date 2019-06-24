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24 Haziran 2019, Pazartesi
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'nin Badelj ısrarı

Fenerbahçe'nin Badelj ısrarı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'nin Badelj ısrarı devam ediyor. Blastingnews sitesi, Fenerbahçe'nin ile birlikte Milan Badelj için hala devrede olduğunu yazdı...

Lazio'nun Hırvat ön libero için 7 milyon euro istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin, tecrübeli ismi geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için rakamda indirim yapabileceği de vurgulandı. 30 yaşındaki Badelj geçtiğimiz sezon Lazio'da 26 maçta 1 gol atmıştı.

  1. 24.6.2019
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