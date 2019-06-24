Fenerbahçe'nin Badelj ısrarı
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Badelj ısrarı devam ediyor. Blastingnews sitesi, Fenerbahçe'nin Fiorentina ile birlikte Milan Badelj için hala devrede olduğunu yazdı...
Lazio'nun Hırvat ön libero için 7 milyon euro istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin, tecrübeli ismi geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için rakamda indirim yapabileceği de vurgulandı. 30 yaşındaki Badelj geçtiğimiz sezon Lazio'da 26 maçta 1 gol atmıştı.
- 24.6.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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