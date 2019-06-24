Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı

Transferde önemli isimleri açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan da yerli piyasasındaki genç isimlere yöneldi. Sarı-lacivertli ekibin, Yanal'ın raporu doğrultusunda Ankaragücü'nde sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki genç eldiven Altay Bayındır'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi biten başarılı file bekçisi için kasadan 1.5 milyon euro çıkması beklenirken; arada çok ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. Genç kaleci, geçen sezon ligde 17, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkmıştı.



ERSUN YANAL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kanarya'nın kontak kurduğu diğer isim ise Gençlerbirliği'nden Mert Çetin oldu. Adı birçok kulüple anılan 22 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon ligde 25, kupada ise 1 maçta oynamış ve 1 kez ağları sarsmayı başarmıştı. Bu transferlerde bizzat devreye giren Ersun Yanal'ın iki oyuncuyla telefonda konuştuğu öğrenildi. Altay'ı, birinci kaleci olarak düşündüğü bilgisiyle ikna eden tecrübeli hocanın, Mert'e de, "Senin yeteneklerine çok güveniyorum. F.Bahçe'de sembol isim olursun" dediği ifade edildi.



BAŞKENT'E ÇIKARMA

Altay'ı bitirmeye yakın olan F.Bahçe'nin, G.Birliği'nin genç stoperi Mert Çetin konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kurmayların, birçok takımla adı anılan genç savunmacı için önümüzdeki günlerde başkent Ankara'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. G.Birliği altyapısından yetişen Mert, Hacettepe forması da giydi. Süper Lig'de 2, 1. Lig'de 25, 2. Lig'de ise 30 maça çıktı.