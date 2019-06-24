Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı

'de gençlik rüzgarı

Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı

, Ankaragücü’nün file bekçisi ’dan (21) sonra ’nin stoperi (22) için de atağa kalktı. İki isim de imzaya çok yakın...

Transferde önemli isimleri açıklamaya hazırlanan , diğer yandan da yerli piyasasındaki genç isimlere yöneldi. Sarı-lacivertli ekibin, Yanal'ın raporu doğrultusunda Ankaragücü'nde sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki genç eldiven 'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi biten başarılı file bekçisi için kasadan 1.5 milyon euro çıkması beklenirken; arada çok ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. Genç kaleci, geçen sezon ligde 17, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkmıştı.

ERSUN YANAL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kanarya'nın kontak kurduğu diğer isim ise 'nden oldu. Adı birçok kulüple anılan 22 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon ligde 25, kupada ise 1 maçta oynamış ve 1 kez ağları sarsmayı başarmıştı. Bu transferlerde bizzat devreye giren 'ın iki oyuncuyla telefonda konuştuğu öğrenildi. Altay'ı, birinci kaleci olarak düşündüğü bilgisiyle ikna eden tecrübeli hocanın, Mert'e de, "Senin yeteneklerine çok güveniyorum. F.Bahçe'de sembol isim olursun" dediği ifade edildi.

BAŞKENT'E ÇIKARMA
Altay'ı bitirmeye yakın olan F.Bahçe'nin, G.Birliği'nin genç stoperi Mert Çetin konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kurmayların, birçok takımla adı anılan genç savunmacı için önümüzdeki günlerde başkent 'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. G.Birliği altyapısından yetişen Mert, Hacettepe forması da giydi. 'de 2, 1. Lig'de 25, 2. Lig'de ise 30 maça çıktı.

  1. 24.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN