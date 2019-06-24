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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!

ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren , forması giymek için gün sayıyor. Deneyimli futbolcu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek.

ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren , forması giymek için gün sayıyor.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü 'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

  1. 24.06.2019
  2. Güncelleme: 24.06.2019 14:53
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