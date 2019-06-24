Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. Deneyimli futbolcu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.
- 24.06.2019
- Güncelleme: 24.06.2019 14:53
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‘Fener’e attığım gol çok özeldi’
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Yorum
thebarbaros biz de unutamadık. 20 yaşındaki ferdinand, dünya şampiyonu almanya'nın efsanı kalecisi schumacher'le kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı
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Umut Meraş tıkandı
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Yorum
murat1903 zaten adamın piyasa değeri 800 bin eur biz gittik 1.82 m verdik bırakın kalsın
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Beşiktaş'a Umut Meraş şoku
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Yorum
tank bursadan topcu almayın
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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