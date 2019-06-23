Volkan bilmecesi
Sözleşmesi biten Volkan Demirel'in durumu hala belirsiz... 37 yaşındaki file bekçisi kariyerini Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyor.
Sözleşmesi biten Volkan Demirel'in durumu hala belirsiz... 37 yaşındaki file bekçisi kariyerini Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyor. Ancak hedefi en az bir sezon daha forma giymek. Yönetimden henüz bir teklif yok. Volkan kararını başkan Ali Koç'un tavrına göre verecek.
REYES YİNE ZORLAYACAK
Meksika ve son olarak Yunanistan'dan talipleri olduğu belirtilen Diego Reyes için resmi teklif bekleniyor. 26 yaşındaki stoper, yüksek rakamlı kontratı nedeniyle ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim, Diego Reyes'ten en az zararla kurtulmaya çalışacak.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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