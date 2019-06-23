Volkan bilmecesi

Sözleşmesi biten Volkan Demirel'in durumu hala belirsiz... 37 yaşındaki file bekçisi kariyerini Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyor. Ancak hedefi en az bir sezon daha forma giymek. Yönetimden henüz bir teklif yok. Volkan kararını başkan Ali Koç'un tavrına göre verecek.



REYES YİNE ZORLAYACAK

Meksika ve son olarak Yunanistan'dan talipleri olduğu belirtilen Diego Reyes için resmi teklif bekleniyor. 26 yaşındaki stoper, yüksek rakamlı kontratı nedeniyle ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim, Diego Reyes'ten en az zararla kurtulmaya çalışacak.