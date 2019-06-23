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23 Haziran 2019, Pazar
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Volkan bilmecesi

Volkan bilmecesi

Sözleşmesi biten 'in durumu hala belirsiz... 37 yaşındaki file bekçisi kariyerini 'de sonlandırmak istiyor.

Sözleşmesi biten 'in durumu hala belirsiz... 37 yaşındaki file bekçisi kariyerini 'de sonlandırmak istiyor. Ancak hedefi en az bir sezon daha forma giymek. Yönetimden henüz bir teklif yok. Volkan kararını başkan 'un tavrına göre verecek.

REYES YİNE ZORLAYACAK
ve son olarak 'dan talipleri olduğu belirtilen için resmi teklif bekleniyor. 26 yaşındaki stoper, yüksek rakamlı kontratı nedeniyle ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim, Diego Reyes'ten en az zararla kurtulmaya çalışacak.

  1. 23.6.2019
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