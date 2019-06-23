Arslanagic: ‘Teklif almadım’
Belçika ekibi Antwerp'in stoperi Dino Arslanagic, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.
Belçika ekibi Antwerp'in stoperi Dino Arslanagic, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. Het Laatste Nieuws'e açıklama yapan Bosnalı futbolcu, "Fenerbahçe haberleri gazetelerde okudum. Bana hiçbir teklif gelmedi. Takımda kalıp kalmalacağımı da bilmiyorum" ifadesini kullandı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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