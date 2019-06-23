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23 Haziran 2019, Pazar
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’tan yalanlama

Mensah’tan yalanlama

'un ?Atletico'dan bonservisini aldığı 'ın 'ye olacağı iddia ediliyordu.

'un ?Atletico'dan bonservisini aldığı 'ın 'ye olacağı iddia ediliyordu. Fakat 24 yaşındaki Ganalı orta saha bunu yalanlayıp "Sahte haberlere inanmayın" notu paylaştı. Öte yandan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı da "Mensah'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. Mensah bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Tabii ki burada taraf biziz. Mensah'la anlaşılacaksa önce bizimle görüşülmeli" dedi.

  1. 23.6.2019
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