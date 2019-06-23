Mensah’tan yalanlama
Kayserispor'un ?Atletico'dan bonservisini aldığı Mensah'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.
Kayserispor'un ?Atletico'dan bonservisini aldığı Mensah'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Fakat 24 yaşındaki Ganalı orta saha bunu yalanlayıp "Sahte haberlere inanmayın" notu paylaştı. Öte yandan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı da "Mensah'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. Mensah bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Tabii ki burada taraf biziz. Mensah'la anlaşılacaksa önce bizimle görüşülmeli" dedi.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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