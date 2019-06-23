Kruse’de geri sayım
Max Kruse için geri sayıma geçildi. 31 yaşındaki Panzer ile prensipte anlaşan yönetimin, Eintracht Frankfurt'un da devreden çıkmasıyla eli rahatladı.
Max Kruse için geri sayıma geçildi. 31 yaşındaki Panzer ile prensipte anlaşan yönetimin, Eintracht Frankfurt'un da devreden çıkmasıyla eli rahatladı. Bonservisi elinde olduğu için çıtayı yüksek tutan Alman forvete ilk etapta yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilmişti. Bonuslar ve imza parasıyla rakamın 4 milyon euro'ya kadar çıkarılıp, imzaların atılması bekleniyor. Bremen'in sportif direktörü Mark Baumann da Kruse'nin gelecek sezon Bundesliga yerine Almanya dışında bir takımda oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Werder Bremen'deki son yılında parlak bir sezon geçiren Kruse, Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 36 maça çıktı. 12 gol ve 14 asist ile 26 gole etki etti. Kontratı haftaya bitecek olan yıldız boşa çıkacak.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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