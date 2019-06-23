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23 Haziran 2019, Pazar
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Kruse’de geri sayım

Kruse’de geri sayım

için geri sayıma geçildi. 31 yaşındaki Panzer ile prensipte anlaşan yönetimin, 'un da devreden çıkmasıyla eli rahatladı.

için geri sayıma geçildi. 31 yaşındaki Panzer ile prensipte anlaşan yönetimin, 'un da devreden çıkmasıyla eli rahatladı. Bonservisi elinde olduğu için çıtayı yüksek tutan Alman forvete ilk etapta yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilmişti. Bonuslar ve imza parasıyla rakamın 4 milyon euro'ya kadar çıkarılıp, imzaların atılması bekleniyor. Bremen'in sportif direktörü Mark Baumann da Kruse'nin gelecek sezon Bundesliga yerine dışında bir takımda oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

'deki son yılında parlak bir sezon geçiren Kruse, Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 36 maça çıktı. 12 gol ve 14 asist ile 26 gole etki etti. Kontratı haftaya bitecek olan yıldız boşa çıkacak.

  1. 23.6.2019
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