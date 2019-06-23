Koç’tan teselli
Başkan Ali Koç, play off final serisi son maçında şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran takımı teselli etti.
Başkan Ali Koç, play off final serisi son maçında şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran takımı teselli etti. Koç, dün başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşerek, "Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da 2 kupayı da alacağımızdan eminim" sözleriyle devam olduğu bildirildi.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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