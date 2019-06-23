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23 Haziran 2019, Pazar
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Koç’tan teselli

Koç’tan teselli

Başkan , play off final serisi şampiyonluğu 'e kaptıran takımı teselli etti.

Başkan , play off final serisi şampiyonluğu 'e kaptıran takımı teselli etti. Koç, dün başantrenör ile görüşerek, "Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da 2 kupayı da alacağımızdan eminim" sözleriyle devam olduğu bildirildi.

  1. 23.6.2019
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