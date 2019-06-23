Hazard’dan Fenerbahçe sözü

Belçika ekibi Westerlo'da sportif direktör olan Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'de iken Eden Hazard'ı transfer etmeyi çok istediğini anlattı. Çetinkaya, "Hazard ile çok genç yaşta tanıştım. Bana bir gün Fenerbahçe'de oynayacağının sözünü vermişti. Kendisiyle çok iyi ilişkimiz var. Ancak tabi sonrasında kariyeri bambaşka yerlere gitti." dedi.