Hazard’dan Fenerbahçe sözü
Belçika ekibi Westerlo'da sportif direktör olan Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'de iken Eden Hazard'ı transfer etmeyi çok istediğini anlattı.
Belçika ekibi Westerlo'da sportif direktör olan Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'de iken Eden Hazard'ı transfer etmeyi çok istediğini anlattı. Çetinkaya, "Hazard ile çok genç yaşta tanıştım. Bana bir gün Fenerbahçe'de oynayacağının sözünü vermişti. Kendisiyle çok iyi ilişkimiz var. Ancak tabi sonrasında kariyeri bambaşka yerlere gitti." dedi.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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