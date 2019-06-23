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23 Haziran 2019, Pazar
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’dan sözü

Hazard’dan Fenerbahçe sözü

ekibi Westerlo'da sportif direktör olan Hasan Çetinkaya, 'de iken Eden etmeyi çok istediğini anlattı.

ekibi Westerlo'da sportif direktör olan Hasan Çetinkaya, 'de iken Eden etmeyi çok istediğini anlattı. Çetinkaya, "Hazard ile çok genç yaşta tanıştım. Bana bir gün Fenerbahçe'de oynayacağının sözünü vermişti. Kendisiyle çok iyi ilişkimiz var. Ancak tabi sonrasında kariyeri bambaşka yerlere gitti." dedi.

  1. 23.6.2019
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