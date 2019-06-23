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23 Haziran 2019, Pazar
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Fejsa’ya sıkı kontrol

Fejsa’ya sıkı kontrol

Anlaşma sağlanan Sırp ön libero 'nın önümüzdeki hafta 'a geleceği ifade edildi.

Anlaşma sağlanan Sırp ön libero 'nın önümüzdeki hafta 'a geleceği ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu sözleşme imzalanmadan önce sıkı bir sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Kontroller temiz çıkarsa 3 yıllık mukavele imzalanacak. 'ya 3 ile 5 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeneceği konuşuluyor.

  1. 23.6.2019
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