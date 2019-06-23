Fejsa’ya sıkı kontrol

Anlaşma sağlanan Sırp ön libero Ljubomir Fejsa'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu sözleşme imzalanmadan önce sıkı bir sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Kontroller temiz çıkarsa 3 yıllık mukavele imzalanacak. Benfica'ya 3 ile 5 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeneceği konuşuluyor.