Fejsa’ya sıkı kontrol
Anlaşma sağlanan Sırp ön libero Ljubomir Fejsa'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Anlaşma sağlanan Sırp ön libero Ljubomir Fejsa'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu sözleşme imzalanmadan önce sıkı bir sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Kontroller temiz çıkarsa 3 yıllık mukavele imzalanacak. Benfica'ya 3 ile 5 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeneceği konuşuluyor.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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