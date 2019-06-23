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23 Haziran 2019, Pazar
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ya Ada'ya ya Çizme'ye

Eljif Elmas ya Ada'ya ya Çizme'ye

19 yaşındaki orta saha için en ciddi iki aday ve ... Bir ihtimal de ... Yönetim, Eljif’i satıp gelecek parayla bir an önce takviye yapmak istiyor.

Makedon orta saha oyuncusu , sarı-lacivertli kulüpteki son günlerini yaşıyor. 19 yaşındaki futbolcu için başta olmak üzere , ve devreye girmişti. Napoli'nin 15 milyon euro önerip beklemeye geçtiği belirtilirken, Milan'ın 13, Tottenham'ın da 12 milyon euro ve bir oyuncu teklif ettiği bildirilmişti. Gelen haberle göre F.Bahçe yönetiminin, bir yandan 'dan çıkacak kararı beklerken diğer taraftan da Eljif'ten gelecek parayı yapılacak transferlerde kullanmak için oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak istediği kaydedildi. Eljif'in Napoli ya da Tottenham'dan birine verileceği İnter'in teklifinin ise yeterli bulunmadığı öğrenildi. Atletico'nun ise Eljif'in sıcak baktığı kulüp olduğu için 3. sırada olduğu bildirildi.

Yönetim ayrıca diğer orta sahalar ve için de teklif bekliyor. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın da dönmesi sonrası uygun bir rakam olursa Jailson'u satıp kaynak yaratmak istiyor. Zajc'ta da durum aynı. Oyuncu için 6-7 milyon euro arası bir rakam isteniyor.

  1. 23.6.2019
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