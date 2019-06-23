Alkışlar Isla’ya
COPA Amerika'da G Grubu'nda mücadele eden Şili, Ekvador'u 2-1 yenerken, Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla performansıyla alkış aldı.
COPA Amerika'da G Grubu'nda mücadele eden Şili, Ekvador'u 2-1 yenerken, Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla performansıyla alkış aldı. Tecrübeli sağ bek, 90 dakika boyunca sahada kalırken, girdiği 17 ikili mücadelenin tamamını kazanmayı başardı. Bu alanda sahanın en başarılı ismi oldu. Isla ayrıca 5 kez de top kaparak takımı adına bu istatistikte de zirvede yer aldı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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