Alkışlar Isla’ya

COPA Amerika'da G Grubu'nda mücadele eden Şili, Ekvador'u 2-1 yenerken, Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla performansıyla alkış aldı. Tecrübeli sağ bek, 90 dakika boyunca sahada kalırken, girdiği 17 ikili mücadelenin tamamını kazanmayı başardı. Bu alanda sahanın en başarılı ismi oldu. Isla ayrıca 5 kez de top kaparak takımı adına bu istatistikte de zirvede yer aldı.