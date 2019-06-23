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23 Haziran 2019, Pazar
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Açılış Emre’den

Açılış Emre’den

Anlaştığı oyuncuları önümüzdeki hafta açıklamaya başlayacak olan ‘ilk imzayı’ yuvaya dönen ’na attıracak...

Eski kaptan ile 1+1 yıllık kontrat yapılması bekleniyor. önümüzdeki sezon da sahada yer alıp, takıma katkı sağlayacak. Sonrasında ise idari ya da teknik kadroya dahil olacak. 38 yaşındaki oyuncunun, tekrar ailesine katılacağı için futbola yeni başlamışcasına heyecan duyduğu belirtiliyor. anlaşılan yabancı futbolcuların açıklanması içinse 'nın yargı dairesinin kararı bekleniyor. Sürpriz bir yıldız oyuncunun da gündemde olduğu konuşuluyor. Başkan , taraftarlara şampiyonluğa oynayacak ve herkesi memnun edecek bir kadro kurulacağı konusunda söz vermişti.

  1. 23.6.2019
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