Açılış Emre’den

Eski kaptan ile 1+1 yıllık kontrat yapılması bekleniyor. Emre Belözoğlu önümüzdeki sezon da sahada yer alıp, takıma katkı sağlayacak. Sonrasında ise idari ya da teknik kadroya dahil olacak. 38 yaşındaki oyuncunun, tekrar Fenerbahçe ailesine katılacağı için futbola yeni başlamışcasına heyecan duyduğu belirtiliyor. Transferde anlaşılan yabancı futbolcuların açıklanması içinse UEFA'nın yargı dairesinin kararı bekleniyor. Sürpriz bir yıldız oyuncunun da gündemde olduğu konuşuluyor. Başkan Ali Koç, taraftarlara şampiyonluğa oynayacak ve herkesi memnun edecek bir kadro kurulacağı konusunda söz vermişti.