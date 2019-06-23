11 madalya birden
Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen Boks Şampiyonası'na damga vurdu.
Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen Boks Şampiyonası'na damga vurdu. Sarı-lacivertli sporcular organizasyonda 7'si altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 11 madalya birden kazandı. Resmi siteden sporcuları kutlayan açıklama yayınlandı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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