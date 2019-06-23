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23 Haziran 2019, Pazar
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11 madalya birden

11 madalya birden

minik boks takımı, 'da düzenlenen Boks 'na damga vurdu.

minik boks takımı, 'da düzenlenen Boks 'na damga vurdu. Sarı-lacivertli sporcular organizasyonda 7'si altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 11 madalya birden kazandı. Resmi siteden sporcuları kutlayan açıklama yayınlandı.

  1. 23.6.2019
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