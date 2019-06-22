Ramil zirvede kalmak istiyor
2019 Elmas Lig'de erkekler 200 metrede yer aldığı 4 yarış sonunda liderliğini sürdüren Fernrbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, "Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var" dedi.
2019 Elmas Lig'de erkekler 200 metrede yer aldığı 4 yarış sonunda liderliğini sürdüren Fernrbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, "Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var" dedi. Ramil "Sezona iyi bir başlangıç yaptım ve bunu devam ettiriyorum. Lozan, Paris ve Brüksel'de de yerimi korumak istiyorum" diye konuştu.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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