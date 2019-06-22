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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Ramil zirvede kalmak istiyor

Ramil zirvede kalmak istiyor

2019 'de erkekler yer aldığı 4 yarış sonunda liderliğini sürdüren Fernrbahçeli , "Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var" dedi.

2019 'de erkekler yer aldığı 4 yarış sonunda liderliğini sürdüren Fernrbahçeli , "Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var" dedi. Ramil "Sezona iyi bir başlangıç yaptım ve bunu devam ettiriyorum. Lozan, ve 'de de yerimi korumak istiyorum" diye konuştu.

  1. 22.6.2019
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