Ramil zirvede kalmak istiyor

2019 Elmas Lig'de erkekler 200 metrede yer aldığı 4 yarış sonunda liderliğini sürdüren Fernrbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, "Artık bütün hayallerimde olimpiyat şampiyonluğu var" dedi. Ramil "Sezona iyi bir başlangıç yaptım ve bunu devam ettiriyorum. Lozan, Paris ve Brüksel'de de yerimi korumak istiyorum" diye konuştu.