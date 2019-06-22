Napoli'den Eljif Elmas planı!

Napoli'nin 15 milyon euro'luk bir anlaşma üzerinde durduğu belirtilirken, ayrıntı verilmedi. Bu arada Eljif Elmas, Makedon basınına yaptığı açıklamada, "Medyada herkesin bildiği haberler yazılıyor. Babam, aynı zamanda menajerim görüşmeleri yapıyor. Yakında neler olacağını göreceğiz." dedi. Elmas dün sosyal medyada da gündemdeydi.. Melisa Dişisağlam adlı bir kişi, Eljif Elmas'ın Instagram'dan kendisine attığı 'Nasılsın?' mesajını paylaştı. Daha sonra ise 'Abla diyeceksin' yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Dişisağlam'a tepki gösterdi.



