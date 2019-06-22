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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'den planı!

Napoli'den Eljif Elmas planı!

ve Inter'in de ilgilendiği için 'nin planı ortaya çıktı... İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Gök Mavili ekibin bu transferde aceleci davranmayacağı ancak oyuncu için ısrarını da sürdüreceği kaydedildi.

'nin 15 milyon euro'luk bir anlaşma üzerinde durduğu belirtilirken, ayrıntı verilmedi. Bu arada , Makedon basınına yaptığı açıklamada, "Medyada herkesin bildiği haberler yazılıyor. Babam, aynı zamanda menajerim görüşmeleri yapıyor. Yakında neler olacağını göreceğiz." dedi. Elmas dün sosyal medyada da gündemdeydi.. Melisa Dişisağlam adlı bir kişi, Eljif Elmas'ın 'dan kendisine attığı 'Nasılsın?' mesajını paylaştı. Daha sonra ise 'Abla diyeceksin' yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Dişisağlam'a tepki gösterdi.

  1. 22.6.2019
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