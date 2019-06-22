Napoli'den Eljif Elmas planı!
Atletico Madrid ve Inter'in de ilgilendiği Eljif Elmas için Napoli'nin planı ortaya çıktı... İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Gök Mavili ekibin bu transferde aceleci davranmayacağı ancak oyuncu için ısrarını da sürdüreceği kaydedildi.
Napoli'nin 15 milyon euro'luk bir anlaşma üzerinde durduğu belirtilirken, ayrıntı verilmedi. Bu arada Eljif Elmas, Makedon basınına yaptığı açıklamada, "Medyada herkesin bildiği haberler yazılıyor. Babam, aynı zamanda menajerim görüşmeleri yapıyor. Yakında neler olacağını göreceğiz." dedi. Elmas dün sosyal medyada da gündemdeydi.. Melisa Dişisağlam adlı bir kişi, Eljif Elmas'ın Instagram'dan kendisine attığı 'Nasılsın?' mesajını paylaştı. Daha sonra ise 'Abla diyeceksin' yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Dişisağlam'a tepki gösterdi.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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