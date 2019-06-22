''Frey’den zarar etmeyiz''

Beğenilmeyen Michael Frey'e teklif yağıyor... M'Boro, Leeds United, Genk ve Anderlecht'in ilgilendiği oyuncu için henüz net bir gelişme yaşanmazken, Damien Comolli'nin, "Ondan zarar etmeyiz. Kalsa bile ileride daha iyi fiyata satabiliriz" dediği öğrenildi. 24 yaşındaki Frey, Zürih'ten 2.6 milyon euro'ya transfer edilmişti.