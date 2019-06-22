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22 Haziran 2019, Cumartesi
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''Frey’den zarar etmeyiz''

''Frey’den zarar etmeyiz''

'e teklif yağıyor... M'Boro, , Genk ve Anderlecht'in ilgilendiği oyuncu için henüz net bir gelişme yaşanmazken, 'nin, "Ondan zarar etmeyiz. Kalsa bile ileride daha iyi fiyata satabiliriz" dediği öğrenildi.

Beğenilmeyen Michael Frey'e teklif yağıyor... M'Boro, , Genk ve Anderlecht'in ilgilendiği oyuncu için henüz net bir gelişme yaşanmazken, 'nin, "Ondan zarar etmeyiz. Kalsa bile ileride daha iyi fiyata satabiliriz" dediği öğrenildi. 24 yaşındaki Frey, Zürih'ten 2.6 milyon euro'ya transfer edilmişti.

  1. 22.6.2019
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