''Frey’den zarar etmeyiz''
Beğenilmeyen Michael Frey'e teklif yağıyor... M'Boro, Leeds United, Genk ve Anderlecht'in ilgilendiği oyuncu için henüz net bir gelişme yaşanmazken, Damien Comolli'nin, "Ondan zarar etmeyiz. Kalsa bile ileride daha iyi fiyata satabiliriz" dediği öğrenildi.
Beğenilmeyen Michael Frey'e teklif yağıyor... M'Boro, Leeds United, Genk ve Anderlecht'in ilgilendiği oyuncu için henüz net bir gelişme yaşanmazken, Damien Comolli'nin, "Ondan zarar etmeyiz. Kalsa bile ileride daha iyi fiyata satabiliriz" dediği öğrenildi. 24 yaşındaki Frey, Zürih'ten 2.6 milyon euro'ya transfer edilmişti.
- 22.6.2019
-
Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
-
Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
-
Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
''Frey’den zarar etmeyiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.