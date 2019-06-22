Fenerbahçe'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı

Belçika? basınının, Fenerbahçe ile anlaştığını yazdığı Dino Arslanagic, Antwerp ile yeni sezon idmanlarına başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. 26 yaşındaki stoperin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Boşnak asıllı olan Dino'nun 3 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.