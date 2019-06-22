Fenerbahçe'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı

'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı

? basınının, ile anlaştığını yazdığı , Antwerp ile idmanlarına başladı. önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

? basınının, ile anlaştığını yazdığı , Antwerp ile idmanlarına başladı. önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. 26 yaşındaki stoperin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Boşnak asıllı olan Dino'nun 3 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.

  1. 22.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN