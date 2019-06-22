Fenerbahçe'nin gündemindeki Arslanagic idmana çıktı
Belçika? basınının, Fenerbahçe ile anlaştığını yazdığı Dino Arslanagic, Antwerp ile yeni sezon idmanlarına başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.
Belçika? basınının, Fenerbahçe ile anlaştığını yazdığı Dino Arslanagic, Antwerp ile yeni sezon idmanlarına başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. 26 yaşındaki stoperin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Boşnak asıllı olan Dino'nun 3 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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