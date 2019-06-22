Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: Türkiye'yi fetheder
AS Roma muhabiri Dario Moio, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllığına prensipte anlaştığı Kolarov'u anlattı: Yaşına rağmen formu hala iyi. Geçen sezon 9 gol attı. 2 yıl daha üst düzey oynar. Türkiye'yi fetheder.
Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı Aleksandar Kolarov için İtalyan gazeteci Dario Moio'dan önemli açıklamalar geldi. Skorer'e konuşan Moio, "Kolarov bu sezon Roma'nın en iyi oyuncularından biriydi. İlerleyen yaşına rağmen formu gayet iyi ve enerjisi yerinde. Bir bek olmasına karşın sezonu 9 golle tamamladı. Müthiş bir profesyoneldir. Fenerbahçe'de en az 2 yıl daha üst düzey futbol oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kolarov'un Roma'ya ilk geldiğinde şüpheler bulunmasına rağmen attığı goller ve güçlü karakteriyle herkesin kalbini fethettiğini belirterek, "İtalya ve İngiltere'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi Türkiye'yi de fethetmeye hazır" yorumunu yaptı. Moio, Roma'nın Sırp sol bek için 2 sene önce Manchester City'ye 5 milyon euro ödediğini de hatırlatarak, Fenerbahçe'nin 3 milyon ile 5 milyon euro arası bir rakama bonservisini alabileceğini kaydetti.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: Türkiye'yi fetheder haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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