Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: Türkiye'yi fetheder - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: Türkiye'yi fetheder

'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: 'yi fetheder

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: Türkiye'yi fetheder

AS Roma muhabiri , 'nin 2+1 yıllığına prensipte anlaştığı Kolarov'u anlattı: Yaşına rağmen formu hala iyi. Geçen sezon 9 gol attı. 2 yıl daha üst düzey oynar. 'yi fetheder.

'nin 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı için İtalyan gazeteci 'dan önemli açıklamalar geldi. Skorer'e konuşan Moio, "Kolarov bu sezon Roma'nın en iyi oyuncularından biriydi. İlerleyen yaşına rağmen formu gayet iyi ve enerjisi yerinde. Bir bek olmasına karşın sezonu 9 golle tamamladı. Müthiş bir profesyoneldir. Fenerbahçe'de en az 2 yıl daha üst düzey futbol oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kolarov'un Roma'ya ilk geldiğinde şüpheler bulunmasına rağmen attığı goller ve güçlü karakteriyle herkesin kalbini fethettiğini belirterek, " ve 'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi 'yi de fethetmeye hazır" yorumunu yaptı. Moio, Roma'nın Sırp sol bek için 2 sene önce 'ye 5 milyon euro ödediğini de hatırlatarak, Fenerbahçe'nin 3 milyon ile 5 milyon euro arası bir rakama bonservisini alabileceğini kaydetti.

  1. 22.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolarov için flaş yorum: Türkiye'yi fetheder haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN