Fenerbahçe'de UEFA bekleyişi devam ediyor

Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı için UEFA'nın Yargı Komisyonu'na gönderilen Fenerbahçe'de bekleyiş devam ediyor. Yönetim çıkacak cezaya göre transferde rotasını belirleyecek. UEFA, men cezası verilmemesi yönünde tavsiyede bulunurken, transfer kısıtlamasının sürmesi bekleniyor.