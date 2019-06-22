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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'de bekleyişi devam ediyor

Fenerbahçe'de UEFA bekleyişi devam ediyor

Takıma yapılacak takviyelerde 'nın kararının büyük ölçüde önem arz ettiği 'de 'nun vereceği karar bekleniyor. Yönetim çıkacak cezaya göre transferdeki yol haritasını çizecek.

Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı için 'nın 'na gönderilen 'de bekleyiş devam ediyor. Yönetim çıkacak cezaya göre transferde rotasını belirleyecek. UEFA, men cezası verilmemesi yönünde tavsiyede bulunurken, kısıtlamasının sürmesi bekleniyor.

  1. 22.6.2019
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