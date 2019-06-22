Fenerbahçe'de UEFA bekleyişi devam ediyor
Takıma yapılacak takviyelerde UEFA'nın kararının büyük ölçüde önem arz ettiği Fenerbahçe'de Yargı Komisyonu'nun vereceği karar bekleniyor. Yönetim çıkacak cezaya göre transferdeki yol haritasını çizecek.
Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı için UEFA'nın Yargı Komisyonu'na gönderilen Fenerbahçe'de bekleyiş devam ediyor. Yönetim çıkacak cezaya göre transferde rotasını belirleyecek. UEFA, men cezası verilmemesi yönünde tavsiyede bulunurken, transfer kısıtlamasının sürmesi bekleniyor.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Fenerbahçe'de UEFA bekleyişi devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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