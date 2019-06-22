Fenerbahçe'de Ozan Tufan hırs küpü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ozan Tufan hırs küpü

'de hırs küpü

Fenerbahçe'de Ozan Tufan hırs küpü

Kiralık oynadığı 'dan geri dönen , bekliyor. 24 yaşındaki oyuncunun kamp kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tatilde kilosuna çok dikkat ettiği öğrenilen Ozan, idmanlarda 'a kendisini gösterip, formayı kapmayı planlıyor.

Kiralık oynadığı 'dan geri dönen , bekliyor. 24 yaşındaki oyuncunun kamp kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tatilde kilosuna çok dikkat ettiği öğrenilen Ozan, idmanlarda 'a kendisini gösterip, formayı kapmayı planlıyor.

  1. 22.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Ozan Tufan hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN