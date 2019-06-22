Fenerbahçe'de Ozan Tufan hırs küpü
Kiralık oynadığı Alanyaspor'dan geri dönen Ozan Tufan, yeni sezonu bekliyor. 24 yaşındaki oyuncunun kamp kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tatilde kilosuna çok dikkat ettiği öğrenilen Ozan, idmanlarda Ersun Yanal'a kendisini gösterip, formayı kapmayı planlıyor.
Kiralık oynadığı Alanyaspor'dan geri dönen Ozan Tufan, yeni sezonu bekliyor. 24 yaşındaki oyuncunun kamp kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tatilde kilosuna çok dikkat ettiği öğrenilen Ozan, idmanlarda Ersun Yanal'a kendisini gösterip, formayı kapmayı planlıyor.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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