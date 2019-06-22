Fenerbahçe'de gündem Sivasspor'dan Emre Kılınç

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncu konusunda da arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertiler, Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla birlikte kadrosunda sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayacak futbolcu eksikliği yaşıyor. Ve gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç ile ilgilendiği belirtildi. Sivasspor'un da transfer yapabilmek için 24 yaşındaki futbolcuyu iyi bir bedele satmayı hedeflediği kaydedildi.



225 BİN EURO'YA GELMİŞTİ

Kırmızı-beyazlılar, Emre için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe bu rakama sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertliler Emre Kılınç'a karşılık Sivas'a 3 milyon euro+Barış Alıcı'yı 1 sezonluğuna kiralık olarak teklif etti. Sivasspor'un kararı bekleniyor. Sivasspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Emre, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Bolu altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin euro'ya Sivasspor'a gelmişti.



MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Emre'nin transferi için yeşil ışık yakmıştı. Usta hoca "Başkan da söyledi. Kulübün menfaatleri için Emre Kılınç'ın transferine izin veririm" demişti. Hatta sarı-lacivertlilere Alper Potuk için teklifte bulundukları bilgisini paylaşmıştı.



'HEMEN GELİRİM'

Stoper arayan sarı-lacivertli takıma sürpriz bir mesaj geldi. Başakşehir'le sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Serdar Taşçı menajeri aracılığıyla Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi. Alman asıllı Türk oyuncu istenmesi durumunda Fenerbahçe'nin rotasyonunda yer alma konusunda sıkıntı çıkarmayacağını söyledi. Menajeri "Serdar uygun şartlarda formayı giymeye hazır" diyerek yönetime durumu bildirdi.