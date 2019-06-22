Fenerbahçe'de Diego Reyes Komşu’ya

Kiralık gittiği Leganes'ten dönen Diego Reyes'e Yunanistan yolu göründü. Meksika'nın Record gazetesi, Komşu'dan bazı kulüplerin 1.90 boyundaki savunmacıyla ciddi anlamda ilgilendiğini belirtirken, Reyes'in de Valbuena gibi Yunan liginin yolunu tutabileceği belirtildi. Reyes'in 1 yıl daha kontratı var.