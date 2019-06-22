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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'de Komşu’ya

Fenerbahçe'de Diego Reyes Komşu’ya

'ye geldiği günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan hakkında 'dan transfer iddiası geldi. Record gazetesinin haberine göre Reyes'e yolu göründü.

Kiralık gittiği Leganes'ten dönen 'e yolu göründü. 'nın Record gazetesi, Komşu'dan bazı kulüplerin 1.90 boyundaki savunmacıyla ciddi anlamda ilgilendiğini belirtirken, Reyes'in de Valbuena gibi Yunan liginin yolunu tutabileceği belirtildi. Reyes'in 1 yıl daha kontratı var.

  1. 22.6.2019
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