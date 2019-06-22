Fenerbahçe'de Diego Reyes Komşu’ya
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan Diego Reyes hakkında Meksika'dan transfer iddiası geldi. Record gazetesinin haberine göre Reyes'e Yunanistan yolu göründü.
Kiralık gittiği Leganes'ten dönen Diego Reyes'e Yunanistan yolu göründü. Meksika'nın Record gazetesi, Komşu'dan bazı kulüplerin 1.90 boyundaki savunmacıyla ciddi anlamda ilgilendiğini belirtirken, Reyes'in de Valbuena gibi Yunan liginin yolunu tutabileceği belirtildi. Reyes'in 1 yıl daha kontratı var.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Fenerbahçe'de Diego Reyes Komşu’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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