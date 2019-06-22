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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'de Alper’e formül aranıyor

Fenerbahçe'de Alper’e formül aranıyor

'un yanı sıra 'un listesinde yer alan için görüşmeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek isteyen yönetim, orta formül arıyor.

'un yanı sıra 'un listesinde yer alan için görüşmeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek isteyen yönetim, orta formül arıyor. En büyük sorun tecrübeli oyuncunun 3 yıl daha sözleşmesinin olması. Alper'in yüksek ücretine çözüm bulunması halinde, yollar hemen ayrılacak.

  1. 22.6.2019
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