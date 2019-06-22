Fenerbahçe'de Alper’e formül aranıyor
Sivasspor'un yanı sıra Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde yer alan Alper Potuk için görüşmeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek isteyen yönetim, orta formül arıyor.
Sivasspor'un yanı sıra Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde yer alan Alper Potuk için görüşmeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek isteyen yönetim, orta formül arıyor. En büyük sorun tecrübeli oyuncunun 3 yıl daha sözleşmesinin olması. Alper'in yüksek ücretine çözüm bulunması halinde, yollar hemen ayrılacak.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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