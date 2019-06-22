Fenerbahçe'de Alper’e formül aranıyor

Sivasspor'un yanı sıra Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde yer alan Alper Potuk için görüşmeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek isteyen yönetim, orta formül arıyor. En büyük sorun tecrübeli oyuncunun 3 yıl daha sözleşmesinin olması. Alper'in yüksek ücretine çözüm bulunması halinde, yollar hemen ayrılacak.