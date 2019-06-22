Fenerbahçe Skrtel'de ilerleme katedemedi

Medipol Başakşehir'den de teklif alan Martin Skrtel'le görüşmeler sürüyor ancak anlaşma hala yok... Eski sözleşmesine göre son sezonunda 4 milyon euro civarında bir para kazanan Slovak stoper, Fenerbahçe'de kalırsa yeni sözleşmede bu rakamı iki yıl içinde alabilecek. Skrtel giderse yeni stoper alınacak.