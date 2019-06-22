Fenerbahçe Skrtel'de ilerleme katedemedi
Medipol Başakşehir'den de teklif alan Martin Skrtel'le görüşmeler sürüyor ancak anlaşma hala yok... Eski sözleşmesine göre son sezonunda 4 milyon euro civarında bir para kazanan Slovak stoper, Fenerbahçe'de kalırsa yeni sözleşmede bu rakamı iki yıl içinde alabilecek
Medipol Başakşehir'den de teklif alan Martin Skrtel'le görüşmeler sürüyor ancak anlaşma hala yok... Eski sözleşmesine göre son sezonunda 4 milyon euro civarında bir para kazanan Slovak stoper, Fenerbahçe'de kalırsa yeni sözleşmede bu rakamı iki yıl içinde alabilecek. Skrtel giderse yeni stoper alınacak.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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