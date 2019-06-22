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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Skrtel'de ilerleme katedemedi

Fenerbahçe Skrtel'de ilerleme katedemedi

Medipol 'den de teklif alan 'le görüşmeler sürüyor ancak anlaşma hala yok... Eski sözleşmesine göre son sezonunda 4 milyon euro civarında bir para kazanan Slovak stoper, 'de kalırsa yeni sözleşmede bu rakamı iki yıl içinde alabilecek

Medipol 'den de teklif alan 'le görüşmeler sürüyor ancak anlaşma hala yok... Eski sözleşmesine göre son sezonunda 4 milyon euro civarında bir para kazanan Slovak stoper, 'de kalırsa yeni sözleşmede bu rakamı iki yıl içinde alabilecek. Skrtel giderse yeni stoper alınacak.

  1. 22.6.2019
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