Fejsa’da fark 1 milyon euro
Ljubomir Fejsa için Benfica ile pazarlık sıkıştı... O Jogo, Portekiz ekibinin başkanı Vieira'nın 10 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya indikten sonra daha aşağı düşmediğini belirtirken, Fenerbahçe'nin ise son olarak 4 milyon euro'ya çıktığını bildirdi.
İstanbul ekibinin 30 yaşındaki ön libero ile imza parası ve bonuslar dahil yıllık garanti 2.2 milyon euro'ya anlaştığı, bonservis konusunun çözülmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Fejsa’da fark 1 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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