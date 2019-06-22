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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Fejsa’da fark 1 milyon euro

Fejsa’da fark 1 milyon euro

Ljubomir Fejsa için ile pazarlık sıkıştı... O Jogo, Portekiz ekibinin başkanı Vieira'nın 10 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya indikten sonra daha aşağı düşmediğini belirtirken, 'nin ise son olarak 4 milyon euro'ya çıktığını bildirdi.

ekibinin 30 yaşındaki ön libero ile imza parası ve bonuslar dahil yıllık garanti 2.2 milyon euro'ya anlaştığı, bonservis konusunun çözülmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

  1. 22.6.2019
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