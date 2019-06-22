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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Eski Fenerbahçeli ’e kanca

Eski Fenerbahçeli Janssen’e kanca

'de kiralık oynayan 'in yeniden sarı-lacivertli formayı giyebileceği belirtiliyordu.

'de kiralık oynayan 'in yeniden sarı-lacivertli formayı giyebileceği belirtiliyordu. BBC, Bonservisi Tottenham'da olan Hollandalı forvet ile bir Alman kulübünün ilgilendiğini ileri sürdü. 25 yaşındaki Vincent Janssen'in kiralık olarak Fener'e dönebileceği haberleri yapılıyordu.
  1. 22.6.2019
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