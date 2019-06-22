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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Emre’de sıkıntı yok

Emre’de sıkıntı yok

ile anlaşan yönetim, bu transferi açıklamak için de 'yı bekliyor. Nedeni ise Emre'nin 38 yaşında olması.

ile anlaşan yönetim, bu transferi açıklamak için de 'yı bekliyor. Nedeni ise Emre'nin 38 yaşında olması. Zira UEFA ile yapılan anlaşmada takımın gençleştirilmesi sözü de yer alıyor. Emre'nin bu yıl oynayıp, takıma ağabeylik yapması, sonrasında ise teknik heyete dahil edilmesi planlanıyor.

  1. 22.6.2019
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