Emre’de sıkıntı yok
Emre Belözoğlu ile anlaşan yönetim, bu transferi açıklamak için de UEFA'yı bekliyor. Nedeni ise Emre'nin 38 yaşında olması.
Emre Belözoğlu ile anlaşan yönetim, bu transferi açıklamak için de UEFA'yı bekliyor. Nedeni ise Emre'nin 38 yaşında olması. Zira UEFA ile yapılan anlaşmada takımın gençleştirilmesi sözü de yer alıyor. Emre'nin bu yıl oynayıp, takıma ağabeylik yapması, sonrasında ise teknik heyete dahil edilmesi planlanıyor.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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