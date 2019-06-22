Comolli Borja için görüştü

Comolli'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet Miguel Borja için görüştüğü ortaya çıktı. Borja'yı F.Bahçe'ye eski yıldızları Deivid ve Edu'nun önerdiği ayrıca iki oyuncunun da Kolombiyalı golcü ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda görüştükleri ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvetin değeri 5 milyon euro civarında.