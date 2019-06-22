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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Comolli Borja için görüştü

Comolli Borja için görüştü

Comolli'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet için görüştüğü ortaya çıktı.

Comolli'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet için görüştüğü ortaya çıktı. Borja'yı F.Bahçe'ye eski yıldızları Deivid ve Edu'nun önerdiği ayrıca iki oyuncunun da Kolombiyalı golcü ile 'ye transferi konusunda görüştükleri ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvetin değeri 5 milyon euro civarında.

  1. 22.6.2019
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