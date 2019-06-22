Comolli Borja için görüştü
Comolli'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet Miguel Borja için görüştüğü ortaya çıktı.
Comolli'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet Miguel Borja için görüştüğü ortaya çıktı. Borja'yı F.Bahçe'ye eski yıldızları Deivid ve Edu'nun önerdiği ayrıca iki oyuncunun da Kolombiyalı golcü ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda görüştükleri ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvetin değeri 5 milyon euro civarında.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Comolli Borja için görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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