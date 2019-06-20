Fenerbahçe'ye stopere Arslanagic

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagic ile anlaştığını yazdı. 1.91 boyundaki oyuncu stoperde görev yapıyor. Arsalanagic ile 2+1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertli takımın, bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü belirtildi. Boşnak asıllı Dino, bu sezon 37 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



EMRE KILINÇ GİDEBİLİR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Kılınç'ın transferine onay vererek, "Emre kulübün menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebilir" dedi. Bu sezon ligde 7 gol ve 7 asist gerçekleştiren Emre'nin Yiğidolar ile bir yıl daha sözleşmesi var. Solak oyuncu orta sahada görev yapıyor.