Fenerbahçe'ye stopere Arslanagic
Belçika basını, Fenerbahçe'nin Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagic ile anlaştığını yazdı. 1.91 boyundaki oyuncu stoperde görev yapıyor. Arsalanagic ile 2+1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertli takımın, bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü belirtildi.
Belçika basını, Fenerbahçe'nin Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagic ile anlaştığını yazdı. 1.91 boyundaki oyuncu stoperde görev yapıyor. Arsalanagic ile 2+1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertli takımın, bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü belirtildi. Boşnak asıllı Dino, bu sezon 37 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
EMRE KILINÇ GİDEBİLİR
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Kılınç'ın transferine onay vererek, "Emre kulübün menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebilir" dedi. Bu sezon ligde 7 gol ve 7 asist gerçekleştiren Emre'nin Yiğidolar ile bir yıl daha sözleşmesi var. Solak oyuncu orta sahada görev yapıyor.
- 20.6.2019
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
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Alparslan Turan Keşke alsalar...
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Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
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HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
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