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20 Haziran 2019, Perşembe
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'ye stopere Arslanagic

Fenerbahçe'ye stopere Arslanagic

basını, 'nin Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagic ile anlaştığını yazdı. 1.91 boyundaki oyuncu stoperde görev yapıyor. Arsalanagic ile 2+1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertli takımın, bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü belirtildi.

basını, 'nin Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagic ile anlaştığını yazdı. 1.91 boyundaki oyuncu stoperde görev yapıyor. Arsalanagic ile 2+1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertli takımın, bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü belirtildi. Boşnak asıllı Dino, bu sezon 37 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

EMRE KILINÇ GİDEBİLİR
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Kılınç'ın transferine onay vererek, "Emre kulübün menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebilir" dedi. Bu sezon ligde 7 gol ve 7 asist gerçekleştiren Emre'nin Yiğidolar ile bir yıl daha sözleşmesi var. Solak oyuncu orta sahada görev yapıyor.

  1. 20.6.2019
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