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20 Haziran 2019, Perşembe
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'ye Kruse transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe'ye Kruse transferinde rakip çıktı!

için 'nın kararını beklediğinden imzaları attıramayan istediği oyuncuları kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya... Fenerbahçe’nin haber beklediği için Frankfurt devreye girdi. Bild, 31 yaşındaki forvetin Alman ekibine yakın olduğunu yazdı.

Alman Bild gazetesi, forvet için en güçlü adaylardan 'un da rotasını 'a çevirdiğini yazdı. 31 yaşındaki golcünün, 6 milyon euro'luk maaş talep edeceği belirtilirken, Luka Jovic'i 60 milyon euro'ya 'e satan Frankfurt'un transferi bitirme adına en avantajlı takım konumunda olduğu ifade edildi. Kruse'un, "Her zaman Avrupa'da mücadele eden bir takımda oynamak istediğimi söyledim" sözlerine yer veren Bild, Frankfurt'un Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının da elini güçlendirdiğini hatırlattı.

  1. 20.6.2019
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