Fenerbahçe'ye Kruse transferinde rakip çıktı!
Transfer için UEFA'nın kararını beklediğinden imzaları attıramayan Fenerbahçe istediği oyuncuları kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya... Fenerbahçe’nin haber beklediği Max Kruse için Frankfurt devreye girdi. Bild, 31 yaşındaki forvetin Alman ekibine yakın olduğunu yazdı.
Alman Bild gazetesi, forvet için en güçlü adaylardan Max Kruse'un da rotasını Eintracht Frankfurt'a çevirdiğini yazdı. 31 yaşındaki golcünün, 6 milyon euro'luk maaş talep edeceği belirtilirken, Luka Jovic'i 60 milyon euro'ya Real Madrid'e satan Frankfurt'un transferi bitirme adına en avantajlı takım konumunda olduğu ifade edildi. Kruse'un, "Her zaman Avrupa'da mücadele eden bir takımda oynamak istediğimi söyledim" sözlerine yer veren Bild, Frankfurt'un Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının da elini güçlendirdiğini hatırlattı.
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