Fenerbahçe'nin borcu Süper Lig'in değeri kadar!
Avrupa’da değer olarak 9, yaşlılık bakımından 1. sırada yer alan Spor Toto Süper Lig’in değeri 615 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu değer Fenerbahçe’nin 540 milyon Euro'luk borcuna çok yakın.
Her ne kadar Süper Lig'in değeri, Avrupa'nın ilk 5 futbol ekonomisiyle birlikte karşılaştırılsa da, rakamlar öyle demiyor. KPMG Football Benchmark yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın en değerli ligi 8 milyar 520 milyon Euro'luk değeriyle İngiltere Premier Ligi. Onu 5 milyar 690 milyon Euro ile İspanya La Liga takip ediyor. İtalya Seri A ise 4 milyar 890 milyon Euro değerinde. Türkiye Ligi'nin değeri ise 615 milyon Euro olarak gösterildi. Ülkemizin ligi ekonomik değer sıralamasında 9'unculukta yer bulabildi.
FARK 85 MİLYON EURO
Akşam'da yer alan haberde, Süper Lig'in değerinin 540 milyon Euro borcu bulunan Fenerbahçe'den sadce 85 milyon Euro daha fazla olması dikkat çekti. Süper Lig yaşlılık bakımından da 27.7 yaş ortalamasıyla 10 ülke arasında en geride yer aldı. En genç ülke ise 25.3'le Dünya Kupası'nın yarı finalisti Belçika oldu.
- 20.06.2019
- Güncelleme: 20.06.2019 10:53
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