Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Takıma yapılacak takviyelerde son derece titiz davranan sarı-lacivertliler transferde bombayı patlattı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, aynı sorunu önümüzdeki sezon yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşinde.

Takımın skora en yakın isimlerinden olan Mathieu Valbuena'nın Olympiakos'a gitmesi ile o bölgeye bir süredir oyuncu bakılıyordu.

Fenerbahçeli kurmaylar aradığı ismi buldu ve transferde anlaşma sağladı.



İşte transferin detayları...



Orta sahaya Ljubomir Fejsa ve Emre Belözoğlu ile el sıkışan Fenerbahçe, takımdan ayrılan Mathieu Valbuena'nın yerini de Yevgen Konoplyanka ile dolduracak.

Sarı-lacivertli yönetimin, Ukraynalı kanat oyuncusu ile prensipte anlaşma sağladığı belirtildi.

Alman basını kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini yazdı.

Sportif direktör Damien Comolli'nin bir yıl kontratı kalan oyuncu için Schalke 04'e 4 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında.



VALBUENA'YI UNUTTURUR



Teklif kabul edilirse Konoplyanka, İstanbul'a çağrılacak. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil yılda 3.5 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.

Tecrübeli isim, bu sezon 1 gol 2 asistte kalsa da Schalke formasıyla toplamda 78 maçta 13 gol, 9 asist gerçekleştirdi.

Sol kanatta çok etkili bir oyuncu olan Koponlyanka, forvet arkası ve orta sahada da görev alabiliyor.

Transferi halinde Valbuena'yı unutturacak klasta.



Ukrayna Milli Takımı'nın gediklisi olan Konoplyanka'nın 82 kez yer aldığı ulusal takımda 21 golü bulunuyor.