Fenerbahçe'de Moses için flaş gelişme

Maurizio Sarri'nin ayrılmasından sonra teknik direktörlük için görüşülen Frank Lampard'ın 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.



ALKIŞLAR ÖZKAN'A

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Fenerbahçe'den bir sporcu daha vize almayı başardı. 200 metrede dünyanın en iyisi olan Ramil Guliyev'den sonra bu kez de Özkan Baltacı, çekiç atmada oyunlara katılmaya hak kazandı. Milli atlet, 77.50'lik derecesiyle 2020'yi garantiledi.