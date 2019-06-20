Fenerbahçe'de Moses için flaş gelişme
Fenerbahçe'ye Moses'tan kötü haber... Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına Chelsea'den kiraladığı Victor Moses için flaş bir gelişme yaşandı.
Maurizio Sarri'nin ayrılmasından sonra teknik direktörlük için görüşülen Frank Lampard'ın 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.
ALKIŞLAR ÖZKAN'A
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Fenerbahçe'den bir sporcu daha vize almayı başardı. 200 metrede dünyanın en iyisi olan Ramil Guliyev'den sonra bu kez de Özkan Baltacı, çekiç atmada oyunlara katılmaya hak kazandı. Milli atlet, 77.50'lik derecesiyle 2020'yi garantiledi.
- 20.6.2019
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
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Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Fenerbahçe'de Moses için flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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