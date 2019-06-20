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20 Haziran 2019, Perşembe
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'de Moses için flaş gelişme

Fenerbahçe'de Moses için flaş gelişme

'ye Moses'tan kötü haber... Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 'den kiraladığı için flaş bir gelişme yaşandı.

Maurizio Sarri'nin ayrılmasından sonra teknik direktörlük için görüşülen 'ın 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.

ALKIŞLAR ÖZKAN'A
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi 'den bir sporcu daha vize almayı başardı. 200 metrede dünyanın en iyisi olan 'den sonra bu kez de , çekiç atmada oyunlara katılmaya hak kazandı. Milli atlet, 77.50'lik derecesiyle 2020'yi garantiledi.

  1. 20.6.2019
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