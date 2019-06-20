Fenerbahçe'de Frey’in talipleri artıyor
Michael Frey'in taliplileri artıyor... Belçika basını, Anderlecht ile Genk'in İsviçreli golcü için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceğini duyurdu.
İngiliz basını da M'Boro'nun 5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu, Leeds'in ilgisinin devam ettiğini yazmıştı. 24 yaşındaki Frey, geçen sezon 22 maçta 5 gol kaydetti.
SOUCEK KAPATTI
Slavia ?Prag'lı Tomas Soucek, Fener'e kapıyı kapattı. 24 yaşındaki ön liberonun menajeri Paska, "Sadece 5 büyük ligden gelen teklifleri değerlendireceğiz. Diğerleri istedikleri kadar para versinler, görüşmeyeceğiz bile" dedi. Soucek 18 gol ve 9 asistle Çekya Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmişti.
- 20.6.2019
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HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
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