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20 Haziran 2019, Perşembe
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'de Frey’in talipleri artıyor

Fenerbahçe'de Frey’in talipleri artıyor

Michael Frey'in taliplileri artıyor... basını, Anderlecht ile Genk'in İsviçreli golcü için önümüzdeki günlerde ile temasa geçeceğini duyurdu.

İngiliz basını da M'Boro'nun 5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu, Leeds'in ilgisinin devam ettiğini yazmıştı. 24 yaşındaki Frey, geçen sezon 22 maçta 5 gol kaydetti.

SOUCEK KAPATTI
Slavia ?Prag'lı Tomas , Fener'e kapıyı kapattı. 24 yaşındaki ön liberonun menajeri Paska, "Sadece 5 büyük ligden gelen teklifleri değerlendireceğiz. Diğerleri istedikleri kadar para versinler, görüşmeyeceğiz bile" dedi. Soucek 18 gol ve 9 asistle Çekya Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmişti.

  1. 20.6.2019
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