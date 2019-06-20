''Brezilya'yı geçeriz''

Fenerbahçe Futbol Akademisi Scout Başkanı Serhat Pekmezci, Altınordu ve Fenerbahçe'deki çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi:

Altınordu'da göreve başladığımda takım 3. Lig'deydi.

Şampiyon olduktan sonra başkanın yerli oyuncularla yola devam etme hedefi vardı ve bana 'bir ekip kur ve akademimize yetenekli oyuncular kazandır' dedi.



6 SENEDE 450 BİN OYUNCU İZLEDİK.

Akademimizden 60'a yakın oyuncu milli takımlara gitti.Çağlar, Barış, Cengiz gibi transferler oldu. Fenerbahçe'de de 6 ayda 2 binin üzerinde maç izledik. Şu an 120'ye yakın oyuncu transfer edebileceğimiz boyutta bir havuzumuz var. Fenerbahçe altyapıda 2-3 yıl içinde dünyaca yıldızlar geliştirecek bir konuma ulaşacak. Altyapıdaki sorunları çözersek Türkiye kısa sürede Brezilya'yı geçebilir. Barış Alıcı ve Berke Özer çok iyi yerlere gelecek.



BiR ÇOCUK iZLEDiK iNiESTA BEYNi VAR

Serhat Pekmezci, "Bir oyuncu izledik, görmesi ve karar vermesi arasındaki süre saniyenin 10'da biriydi. Çok az çocukta gördük bunu. Buna belki de Iniesta beyni dememiz lazım. Oyuncunun sahadaki yeteneği, transfer için asla yeterli değil. Ailesini tanımak, davranış yapısını bilmek de çok önemli" dedi.