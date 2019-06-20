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20 Haziran 2019, Perşembe
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'''yı geçeriz''

''Brezilya'yı geçeriz''

Başkanı ve Fenerbahçe'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pekmezcii, ''6 ayda 2 bin . 120 oyuncu belirledik. Altyapıda sorunları çözersek ’yı geçeriz'' açıklamasını yaptı.

Futbol Akademisi Başkanı , ve Fenerbahçe'deki çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi:
Altınordu'da göreve başladığımda takım 3. Lig'deydi.
Şampiyon olduktan sonra başkanın yerli oyuncularla yola devam etme hedefi vardı ve bana 'bir ekip kur ve akademimize yetenekli oyuncular kazandır' dedi.

6 SENEDE 450 BİN OYUNCU İZLEDİK.
Akademimizden 60'a yakın oyuncu milli takımlara gitti.Çağlar, , Cengiz gibi transferler oldu. Fenerbahçe'de de 6 ayda 2 binin üzerinde . Şu an 120'ye yakın oyuncu edebileceğimiz boyutta bir havuzumuz var. Fenerbahçe altyapıda 2-3 yıl içinde dünyaca yıldızlar geliştirecek bir konuma ulaşacak. Altyapıdaki sorunları çözersek kısa sürede 'yı geçebilir. Barış Alıcı ve Berke Özer çok iyi yerlere gelecek.

BiR ÇOCUK iZLEDiK iNiESTA BEYNi VAR
Serhat Pekmezci, "Bir oyuncu izledik, görmesi ve karar vermesi arasındaki süre saniyenin 10'da biriydi. Çok az çocukta gördük bunu. Buna belki de Iniesta beyni dememiz lazım. Oyuncunun sahadaki yeteneği, transfer için asla yeterli değil. Ailesini tanımak, davranış yapısını bilmek de çok önemli" dedi.

  1. 20.6.2019
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