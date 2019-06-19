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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Taraftarın istediği ikili Skrtel-Kjaer

Taraftarın istediği ikili Skrtel-Kjaer

'de kadro yenileme harekatı sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, sezonunda savunmada birlikte görev alan iki yıldızın tekrar bir araya gelmesini istiyor.

'in önceki gün ailesiyle birlikte 'a tatile gelmesi taraftarlarını heyecanlandırdı. İki sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerde taraftarların 1 numaralı sevgilisi haline gelen Danimarkalı futbolcunun tekrar kulübe döneceği iddia edilirken, 12. adam da sosyal medyadan yönetime mesaj gönderdi. Sözleşmesi sona eren 'in de kulüpte kalmasını isteyen taraftarlar, 2016-17 sezonunda savunmanın göbeğinde birlikte görev yapan ikilinin tekrar bir araya gelmesini arzuluyor. Skrtel-Kjaer ikilisinin beraber oynadığı sezonunda 32 gol yiyen Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen 3. takımı olmuştu.

SKRTEL'DE SON DAKİKA
Sözleşmesi sona eren Skrtel'in ismi son dönemde ile anılmaya başladı ile Rangers'ın da listesinde olan Slovak oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme öneren F.Bahçe'nin bu teklifte direttiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun da kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediği belirtilirken, görüşmeler kısa süre içinde netleşecek

'İYİ TEKLİF GELİRSE NEDEN OLMASIN'
Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Simon Kjaer, önceki gece dostlarıyla bir yemekte buluştu. İsminin anıldığı eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Danimarkalı yıldız, "İyi bir teklif gelirse neden olmasın. Fenerbahçe'de güzel günler yaşadım" ifadelerini kullandı.

  1. 19.6.2019
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