Fenerbahçe'de kombineler satışa çıktı
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu kombine satışlarına başlıyor. Eski hak sahiplerine yarın başlayacak olan kombinelerin genel satışı da 8 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu kombine satışlarına başlıyor. Eski hak sahiplerine yarın başlayacak olan kombinelerin genel satışı da 8 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Kombine fiyatlarının en düşüğü bin 400 TL olarak belirlenirken, en pahalısı ise 11 bin 650 TL 'den satışa çıkarılacak.
SEN DE Mİ PLATINI!
UEFA eski başkanı Platini'nin rüşvet gerekçesiyle tutuklanması dün gündeme bomba gibi düştü. FETÖ'nün 3 Temmuz kumpasında ağır yara alan Fenerbahçe'yi o dönemde Avrupa'dan men eden Platini'nin bu kararı çok sorgulanmıştı. Kumpası kuran savcı ve hakimler arasında ceza evinde ve firarda bulunanların olduğu dönemde Platini de rüşvetten gözaltına alındı.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Fenerbahçe'de kombineler satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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