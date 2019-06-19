Fenerbahçe'de kombineler satışa çıktı

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu kombine satışlarına başlıyor. Eski hak sahiplerine yarın başlayacak olan kombinelerin genel satışı da 8 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Kombine fiyatlarının en düşüğü bin 400 TL olarak belirlenirken, en pahalısı ise 11 bin 650 TL 'den satışa çıkarılacak.

SEN DE Mİ PLATINI!

UEFA eski başkanı Platini'nin rüşvet gerekçesiyle tutuklanması dün gündeme bomba gibi düştü. FETÖ'nün 3 Temmuz kumpasında ağır yara alan Fenerbahçe'yi o dönemde Avrupa'dan men eden Platini'nin bu kararı çok sorgulanmıştı. Kumpası kuran savcı ve hakimler arasında ceza evinde ve firarda bulunanların olduğu dönemde Platini de rüşvetten gözaltına alındı.