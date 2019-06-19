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19 Haziran 2019, Çarşamba
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3 yıllık imza attı

3 yıllık imza attı

Ligue 2 takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu ’u kadrosuna kattı. 3+1 yıllık imza atan Nimes forması giyen 22 yaşındaki Umut ile Türk ekipleri de ilgileniyordu.

Ligue 2 takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu 'u kadrosuna kattı. 3+1 yıllık imza atan Nimes forması giyen 22 yaşındaki Umut ile Türk ekipleri de ilgileniyordu.

  1. 19.6.2019
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