3 yıllık imza attı
Fransa Ligue 2 takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok’u kadrosuna kattı. 3+1 yıllık imza atan Nimes forması giyen 22 yaşındaki Umut ile Türk ekipleri de ilgileniyordu.
Fransa Ligue 2 takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı. 3+1 yıllık imza atan Nimes forması giyen 22 yaşındaki Umut ile Türk ekipleri de ilgileniyordu.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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