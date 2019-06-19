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19 Haziran 2019, Çarşamba
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için bir iddia da ’dan

Fenerbahçe için bir iddia da İtalya’dan

listesinde birçok isim bulunan F.Bahçe için bir iddia da 'dan geldi. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin 'nun 23 yaşındaki golcüsü ile ilgilendiğini ileri sürdü.

listesinde birçok isim bulunan F.Bahçe için bir iddia da 'dan geldi. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin 'nun 23 yaşındaki golcüsü ile ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde F.Bahçe ile birlikte Rumen ekibi 'in de genç oyuncuya teklif götürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz sezon Palermo ile Serie B'de 33 maça çıkan Puscas, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

NAPOLİ'NİN AKLI FİKRİ ELMAS!
Avrupa'da birçok kulübün gündeminde olan Eljif Elmas için 'nin bir kez daha 'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Daha önce olumsuz yanıt alan İtalyan ekibinin bu kez daha yüksek bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlileri teklif sunacağı kaydedildi.

  1. 19.6.2019
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