Fenerbahçe için bir iddia da İtalya’dan
Transfer listesinde birçok isim bulunan F.Bahçe için bir iddia da İtalya'dan geldi. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin Palermo'nun 23 yaşındaki golcüsü George Puscas ile ilgilendiğini ileri sürdü.
Transfer listesinde birçok isim bulunan F.Bahçe için bir iddia da İtalya'dan geldi. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin Palermo'nun 23 yaşındaki golcüsü George Puscas ile ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde F.Bahçe ile birlikte Rumen ekibi Steaua Bükreş'in de genç oyuncuya teklif götürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz sezon Palermo ile Serie B'de 33 maça çıkan Puscas, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
NAPOLİ'NİN AKLI FİKRİ ELMAS!
Avrupa'da birçok kulübün gündeminde olan Eljif Elmas için Napoli'nin bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Daha önce olumsuz yanıt alan İtalyan ekibinin bu kez daha yüksek bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlileri teklif sunacağı kaydedildi.
- 19.6.2019
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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