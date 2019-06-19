Ali Koç: Muriç en iyi bizim takıma uyar
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferin gözde ismi Vedat Muriç'le ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle bu transfer için şakayla karışık konuştuğunu belirtti.
- 19.6.2019
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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