Ali Koç: Muriç en iyi bizim takıma uyar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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: Muriç en iyi bizim takıma uyar

Ali Koç: Muriç en iyi bizim takıma uyar

Başkanı Hasan , transferin gözde ismi 'le ilgili açıklama yaptı. Başkanı 'un kendisiyle bu için şakayla karışık konuştuğunu belirtti.

Başkanı Hasan , transferin gözde ismi 'le ilgili açıklama yaptı. Başkanı 'un kendisiyle bu için şakayla karışık konuştuğunu belirten Kartal, "Başkan Ali Koç, 'Muriç, en iyi bizim takıma uyar' dedi. Biz herkese aynı mesafedeyiz. En iyi teklifi veren kulübe satarız" sözlerini sarfetti.
  1. 19.6.2019
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