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18 Haziran 2019, Salı
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Woodgate’nin gözü Frey’de

Woodgate’nin gözü Frey’de

Michael Frey için Middlesbrough iddiaları devam ediyor. İngiliz siteleri, teknik patron Jonathan Woodgate'nin İsviçreli golcüyü takımında görmek istediğini belirtti.

Michael Frey için Middlesbrough iddiaları devam ediyor. İngiliz siteleri, teknik patron Jonathan Woodgate'nin İsviçreli golcüyü takımında görmek istediğini belirtti. 24 yaşındaki oyuncunun, 'de geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 5 kez fileleri havalandırmasına rağmen gözden çıkarıldığı kaydedildi.

TARİK GERİ ÇAĞRILACAK
Kalede 'e henüz yeni kontrat önermeyen Fenerbahçe'de 'e 2 yıllığına kiralanan Tarik Çetin'in geri çağrılacağı belirtildi. İddia Habertürk'e ait... 22 yaşındaki file bekçisi bu sezon 36 maçta oynamış ve takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu. Damien Comolli de Karagümrük'ün play-off çeyrek finalinde ile yaptığı maçta Tarik'i izlemişti.

  1. 18.6.2019
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