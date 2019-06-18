Woodgate’nin gözü Frey’de
Michael Frey için Middlesbrough iddiaları devam ediyor. İngiliz siteleri, teknik patron Jonathan Woodgate'nin İsviçreli golcüyü takımında görmek istediğini belirtti.
Michael Frey için Middlesbrough iddiaları devam ediyor. İngiliz siteleri, teknik patron Jonathan Woodgate'nin İsviçreli golcüyü takımında görmek istediğini belirtti. 24 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 5 kez fileleri havalandırmasına rağmen gözden çıkarıldığı kaydedildi.
TARİK GERİ ÇAĞRILACAK
Kalede Volkan Demirel'e henüz yeni kontrat önermeyen Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'e 2 yıllığına kiralanan Tarik Çetin'in geri çağrılacağı belirtildi. İddia Habertürk'e ait... 22 yaşındaki file bekçisi bu sezon 36 maçta oynamış ve takımının Spor Toto 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu. Damien Comolli de Karagümrük'ün play-off çeyrek finalinde Şanlıurfa ile yaptığı maçta Tarik'i izlemişti.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Woodgate’nin gözü Frey’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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