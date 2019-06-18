Woodgate’nin gözü Frey’de

Michael Frey için Middlesbrough iddiaları devam ediyor. İngiliz siteleri, teknik patron Jonathan Woodgate'nin İsviçreli golcüyü takımında görmek istediğini belirtti. 24 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 5 kez fileleri havalandırmasına rağmen gözden çıkarıldığı kaydedildi.



TARİK GERİ ÇAĞRILACAK

Kalede Volkan Demirel'e henüz yeni kontrat önermeyen Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'e 2 yıllığına kiralanan Tarik Çetin'in geri çağrılacağı belirtildi. İddia Habertürk'e ait... 22 yaşındaki file bekçisi bu sezon 36 maçta oynamış ve takımının Spor Toto 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu. Damien Comolli de Karagümrük'ün play-off çeyrek finalinde Şanlıurfa ile yaptığı maçta Tarik'i izlemişti.