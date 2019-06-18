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18 Haziran 2019, Salı
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Skov'un acelesi yok

Skov'un acelesi yok

'nin listesinde bulunan Kopenhag'ın genç yıldızı , " bir ülkeye transfer olmak güzel bir tecrübe olur. Ancak şu an önceliğim değil" dedi.

Kopenhag'ın genç yıldızı , " bir ülkeye olmak güzel bir tecrübe olur. Ancak şu an önceliğim değil" dedi. Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarkalı kanat oyuncusunun adrisine 'Comte to' baskını yapmıştı. 23 yaşındaki Skov, geçtiğimiz sezonu 30 gol, 9 asistle kapattı.

  1. 18.6.2019
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