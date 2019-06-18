Skov'un acelesi yok
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Kopenhag'ın genç yıldızı Robert Skov, "Başka bir ülkeye transfer olmak güzel bir tecrübe olur. Ancak şu an önceliğim değil" dedi.
Kopenhag'ın genç yıldızı Robert Skov, "Başka bir ülkeye transfer olmak güzel bir tecrübe olur. Ancak şu an önceliğim değil" dedi. Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarkalı kanat oyuncusunun Instagram adrisine 'Comte to' baskını yapmıştı. 23 yaşındaki Skov, geçtiğimiz sezonu 30 gol, 9 asistle kapattı.
- 18.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Skov'un acelesi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.