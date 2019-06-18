Skov'un acelesi yok

Kopenhag'ın genç yıldızı Robert Skov, "Başka bir ülkeye transfer olmak güzel bir tecrübe olur. Ancak şu an önceliğim değil" dedi. Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarkalı kanat oyuncusunun Instagram adrisine 'Comte to' baskını yapmıştı. 23 yaşındaki Skov, geçtiğimiz sezonu 30 gol, 9 asistle kapattı.