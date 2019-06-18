Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Marca’nın ‘Fenerbahçe'ye dönebilir’ dediği Danimarkalı stoper, ailesiyle İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki yıldız için temaslar sürüyor.
Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Simon Kjaer, ailesiyle İstanbul'a tatile geldi. Danimarkalı stoperin eşi Elina Gollert Kjaer'in Instagram'dan uçaktan İstanbul'da olduğu görüntüleri paylaşıp, 'Günaydın' mesajı yollaması heyecan yarattı. İspanyol Marca gazetesi önceki gün sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazmıştı. 2017 yazında Fenerbahçe'den 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya giden Kjaer'in Diego Carlos transferi sonrası artık takımda düşünülmediği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeli bulunan Kjaer'i istediği şartlar oluşursa transfer etmesi bekleniyor.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Simon Kjaer istanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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