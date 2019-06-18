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18 Haziran 2019, Salı
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Simon ’da

Simon Kjaer istanbul’da

'de hareketliliği sürüyor. Marca’nın ‘Fenerbahçe'ye dönebilir’ dediği Danimarkalı stoper, ailesiyle ’a geldi. 30 yaşındaki yıldız için temaslar sürüyor.

'ye döneceği iddia edilen Simon , ailesiyle 'a tatile geldi. Danimarkalı stoperin eşi Elina Gollert Kjaer'in 'dan uçaktan İstanbul'da olduğu görüntüleri paylaşıp, 'Günaydın' mesajı yollaması heyecan yarattı. İspanyol Marca gazetesi önceki gün sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazmıştı. 2017 yazında Fenerbahçe'den 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya giden Kjaer'in Diego Carlos transferi sonrası artık takımda düşünülmediği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeli bulunan Kjaer'i istediği şartlar oluşursa etmesi bekleniyor.

  1. 18.6.2019
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