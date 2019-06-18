İşte Fenerbahçe'nin elden kaçırdığı en iyi 11!

Son yıllarda sportif anlamda sıkıntılar yaşayan ve 5 senedir kupa kazanamayan Fenerbahçe'de özellikle altyapı konusundaki başarısızlık dikkat çekiyor. Başkan Ali Koç'un da son mali kongrede dile getirdiği yetiştirilen genç futbolcuların kullanılamadan elden kaçması büyük bir problem olarak duruyor.

GÖZE BATTI

Kupasız geçen bu 5 yıllık süreçte genç futbolcuların bir bir gitmesi hatta bir çoğunun bedavaya başka kulüplere imza atması son dönemde iyice göze batmaya başladı. Son olarak Merih Demiral, Duhan Aksu ve Mert Günok gibi örnekler, kulübün uyguladığı yanlış politikayı gözler önüne serdi.

Son lig şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, aynı sezon U21'de de şampiyon olarak çok iyi bir jenerasyon yakalamıştı. Merih Demiral'ın da dahil olduğu takım adeta 3 sene içerisinde tamamen dağıldı.

TAM BİR TAKIM

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin son 5 yıl içerisinde altyapısında yetişen ve ayrılarak başka kulüplere giden yıldızlardan sıfırdan bir takım kurulabiliyor. Hem iyi bir ilk 11 hem de yedeklerden oluşan tam anlamıyla bir takım ortaya çıkıyor.

Önce Portekiz ardından İtalya'da parlayan Merih Demiral, Başakşehir'le yeniden yükselişe geçip milli takıma çıkan Mert Günok, ilk olarak İstanbulspor'a gidip oradan Lille'e adım atan Duhan Aksu, Ümraniyespor formasıyla Türkiye Kupası'nda golleriyle Fenerbahçe'yi üzen Yasir Subaşı, Denizlispor'la şampiyon olan Recep Niyaz, Konyaspor'a transfer olan sağ bek Savaş Polat, Karagümrük'le şampiyon olan Ramazan Civelek gibi isimler öne çıkıyor.

ALTYAPI İLK 11'İ

Mert Günok

Savaş Polat

Merih Demiral

Hakan Çinemre

Duhan Aksu

Ramazan Civelek

Uygar Mert Zeybek

Oğuz Mataracı

Recep Niyaz

Yasir Subaşı

Beykan Şimşek

YEDEKLER: Ertuğrul Taşkıran, Berkay Can, Yiğithan Köse, Gökay İravul, Melih Okutan, Semih Ergül, İbrahim Serdar